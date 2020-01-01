تعرف على تعليقات الجمهور على أغنية محمد رمضان الجديدة

وعلق الجمهور على الأغنية قائلين: " الله عليك محمد رمضان".. " Love Ramadan"، "العشق اسمه محمد رمضان".

جدير بالذكر أن رمضان كان قد أعلن عن تأجيل مسلسل أحمد زكي والذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل وذلك لحين التفاوض مع الورثة، وكشف عن تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل موسى وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.