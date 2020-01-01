تعرف على تعليقات الجمهور على أغنية محمد رمضان الجديدة
الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:16 ص
لمياء علي
يعيش الفنان محمد رمضان حالة من النجاح الاستثنائي خلال الفترة الراهنة، ولاسيما بعد طرح كليب أغنيته الجديدة "تيك توك" مع سوبر ساكو.
وحصد رمضان أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من خلال كليبه الجديد، كما لاقي العمل تفاعلًا جماهيريًا على نطاق واسع.
وحقق كليب "تيك توك"، نجاحًا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما في ميدان تايم سكوير وشوارع لندن.
وحصد رمضان أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من خلال كليبه الجديد، كما لاقي العمل تفاعلًا جماهيريًا على نطاق واسع.
وحقق كليب "تيك توك"، نجاحًا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما في ميدان تايم سكوير وشوارع لندن.
وعلق الجمهور على الأغنية قائلين: "الله عليك محمد رمضان".. "Love Ramadan"، "العشق اسمه محمد رمضان".
جدير بالذكر أن رمضان كان قد أعلن عن تأجيل مسلسل أحمد زكي والذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل وذلك لحين التفاوض مع الورثة، وكشف عن تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل موسى وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.