موعد مباراة نهائي كأس إنجلترا بين أرسنال و تشيلسي

يواجه نادى أرسنال نظيره نادى تشيلسي يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى ديربي لندن على ملعب ويمبلي الدولي.





وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت 1 أغسطس فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن نادى أرسنال قد عبر الي المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نظيره نادى مانسشتر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنجلترا فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



