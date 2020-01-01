غريب يكشف عن ضم تريزيجيه للمنتخب في الأولمبياد









قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن محمد صلاح، لاعب منتخبنا الأولمبي، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سيتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.









وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "محمد صلاح لاعب كبير وبكل تأكيد سيكون معنا ولكن نضغط بقوة على ليفربول للموافقة ولكن اذا نادييه رفض فلن نتمكن من ضمه".



