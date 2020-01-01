صفقة الأهلي الجديدة تجتاز الكشف الطبي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أعلن النادى الأهلي عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي بعقد لمدة 5 سنوات لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب المنتقبل حديثًا للنادي الأهلي، اجتاز الكشف الطبي والذي أثبت سلامته وعدم وجود أية أمراض مزمنة تؤثر علي مشوار اللاعب مع القلعة الحمراء. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي اتفق مع المقاولون العرب علي سداد قيمة صفقة اللاعب المقدر بـ20 مليون جنيه علي مدار سنة، وسيكون القسط الأول في شهر أكتوبر المقبل".

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