عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا









قال المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، إن نادي الزمالك أصبح من أقوى المرحشين للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





وأكد عصام الشوالي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك أصبح مرشحا قويا للفوز بدوري الأبطال رغم أنه لم يكن مؤهلا في بداية البطولة".





وتابع: "الزمالك نادي كبير وله تاريخ عظيم ومن المؤكد أنه مرشح بقوة واتوقع أن النهائي سيكون قويا للغاية".





ويذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



