بعد ساعات من الرعب.. الطائرة الإيرانية تعود إلى طهران

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أفادت وكالة فارس الإيرانية، أن طائرة الركاب الإيرانية التي اقتربت منها مقاتلات أميركية في المجال الجوي السوري عادت إلى طهران

وأعلن التلفزيون الإيراني في خبر عاجل أورده مساء الخميس، أن "مقاتلة إسرائيلية اعترضت طائرة مدنية إيرانية على الأجواء السورية"، موضحا أن المقاتلة الإسرائيلية اقتربت من الطائرة الإيرانية في الأجواء السورية، مما اضطر الطيار للهبوط الاضطراري، تجنبًا للتصادم، وأشار إلى أن ذلك أدى إلى إصابة عدد من المسافرين.

والطائرة كانت تتبع شركة "ماهان" الإيرانية وكانت في طريقها إلى بيروت من طهران قبل أن تعترضها المقاتلة الإسرائيلية، وأظهرمقطع مصور، نشره التلفزيون الإيراني، حالة هلع بين الركاب جراء اعتراض المقاتلة الإسرائيلية للطائرة الإيرانية.

وبعد دقائق من الخبر، نفت إسرائيل أن تكون طائراتها الحربية اعترضت أي طائرة مدنية ايرانية فوق الاجواء اللبنانية السورية، ولكن صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية نشرت تقرير يفيد باقتراب مقاتلة إسرائيلية من طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن طيار الطائرة أوضح الأمر وقال إن مقاتلتين أمريكيتين من طراز "f-15" اقتربا من طائرته، وأجبراه على الهبوط الاضطراري، موضحا أنه اتصل بالطائرتين للحفاظ على مسافة آمنة حتى لآ يحدث تصادم، واضاف أن الطيارين عرفا عن أنفسهما وقالا إنهما من أمريكا.

وبينت الوكالة أن الطائرتين اقتربا من الطائرة مسافة 100 أو 200 متر، وهو ما تسبب بحالة من الرعب لدى ركاب الطائرة.

ونشر عدد من الركاب تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفوا عن لحظات الرعب التي أصابتهم بعد اقتراب الطائرتين منهما، بينما نشر آخرون إصابة بعض الركاب بجروح خاصة المسنين الذين كانوا بالطائرة.

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