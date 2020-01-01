هل يورط ميسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا ؟









ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يواجه خطر كبير في في بطولة دوري أبطال أوروبا في حالة تخطيه عقبة نابولي الإيطالي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يستعد لمواجهة نابولي في 8 أغسطس المقبل في الدور ثمن نهائي في التشامبيونزليج علمًا بأن مباراة الذهاب أقيمت في إيطاليا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يواجه خطر غياب 3 من نجومه الأساسيين عن مواجهة الدور ربع النهائي في حال عبور عقبة الفريق البارتينوبي هم ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ونيلسون سيميدو وذلك في حالتلقيهم بطاقة صفراء أمام نابولي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من المعروف أن الدور ربع النهائي سيقام في لشبونة من مباراة واحدة وبالتالي لن يكون هناك مباراة عودة يمكن خوضها في حال غيابهم عن اللقاء.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لم يحصل الثلاثي ميسي وجريزمان وسيميدو على بطاقة صفراء ضد نابولي سيكونوا جاهزين في الدور ربع النهائي لكنهم سيظلون يواجهون خطر الإيقاف في الدور قبل النهائي لمواجهة الفائز بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وأولمبيك ليون.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه من المقرر أن يتم إزالة البطاقات الملونة في الدور قبل النهائي كما الحال في السنوات الأخيرة ولن يتعرض أحد لخطر الإيقاف في النهائي إلا من حصل على بطاقة حمراء في الدور نصف النهائي.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه هناك 6 لاعبين من برشلونة لديهم بطاقة صفراء واحدة وهم كليمنت لينجليت وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو وجونيور فيربو وإيفان راكيتيتش وجيرارد بيكي كما سيفتقد برشلونة لخدمات نجميه سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال في مباراة العودة أمام نابولي نظرًا لتراكم البطاقات.



