شيرين عبد الوهاب تحتفل بوصول أغنية "مشاعر" لـ 200 مليون مشاهدة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بوصول أغنيتها الشهيرة "مشاعر" إلى أكثر من 200 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وغردت شيرين، قائلة: "‏النهاردة واحدة من أقرب الأغاني لقلبي وصلت لـ٢٠٠ مليون مشاهدة".

وتوجهت برسالة شكر لجمهورها وقالت: "وكل ده بسببكم وبسبب دعمكم ليا ولكل أغنية بقدمها ليكم من قلبي وبتوصل لقلوبكم.. شكرًا ليكم".

وتفاعل الجمهور مع تغريدة شيرين عبد الوهاب، بشكل كبير ولاسيما وأن أغنية مشاعر ‏ تعتبـر حالة غنائية خـاصة، وصلـت للجميـع وبـاتت واحـدة مـن الأغـاني المحفـورة في عالـم الأغنـية العربية.



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