عصام الشوالي: الأهلي والزمالك أكثر المستفيدين من نظام الذهاب والإياب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
محمد جمال



كشف المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، على عودة نظام الذهاب والإياب في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عصام الشوالي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي والزمالك أكثر المستفيدين من العودة لنظام الذهاب والإياب في إفريقيا".

وتابع: "الأندية المغربية تستطيع الفوز في المباريات الواحدة بينما الأفضلية في عودة الذهاب والإياب للأندية المصرية الأهلي والزمالك".

وأتم: "أتوقع أن يكون النهائي الإفريقي بين أحد الأندية المصرية والطرف الثاني من أندية المغرب".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الوداد المغربي بينما الزمالك سيواجه الرجاء المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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