صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن رجل الأعمال الإسباني جيرارد لوبيز مالك و رئيس نادي ليل الفرنسي، اشتري ناديين جديدين، الأول نادي موسكرون في بلجيكا والذي لعب تريزيجيه ضمن صفوفه، والأخر نادى بوافيشتا البرتغالي.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي ليل سيعلن التعاقد مع موليكا خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع مازيمبي علي كل شيء، وأنه يتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب علي الراتب الذي سيتقضاه.



