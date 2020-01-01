"عدى الكلام" لسعد المجرد تقترب من 15 مليون مشاهدة في وقت قياسي

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:31 ص
بوابة الفجر

حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد أكثر من 14,412,275 مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

الاغنية كان من المقرر طرحها قبل فترة ولكن تم تأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

وتتضمن كلمات أغنية "عدى الكلام" الآتي: "شكله مش موضوع بسيط.. فيه غدر وفيه حوارات.. ده أنا بسهر بالساعات كل ده بيحصل قوام.. حاسس كدة اني ابتديت ابقا رومانسي وضعيف.. ليه نومي بقا خفيف.. كنت لما بنام بنام.. الجمال عدى الكلام تضحكيلي وتاخدي كام.. أدفع العمر اللي جاي.. بس بشروط السلام مش بأفور صدقيني حسي بيا كلميني.. حتى لو موضوع غريب.. اللي طالبه تفهميني.. أنا والله ابن ناس مش بعاكس بالأساس".

يذكر أن أغنية "عدى الكلام" غناء سعد لمجرد، كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي.


أخبار تهمك

هل يورط ميسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رسائل نارية للمعتدين والمرتزقة.. مناورات وتدريبات مرعبة للقوات المسلحة المصرية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ساعات من الرعب.. الطائرة الإيرانية تعود إلى طهران

منذ أقل من ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ ساعة

الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم بيراميدز

منذ 43 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة تجتاز الكشف الطبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

01:53 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً