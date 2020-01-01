أنباء سارة من الفيوم بشأن كورونا.. وغلق مستشفى العزل (صورة)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:15 ص
المتعافون من كورونا
المتعافون من كورونا
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تعافي آخر مجموعة من مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)، وغلق مبنى العزل بشكشوك في محافظة الفيوم.

ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للحالات داخل فناء المستشفى بعد تمام شفائهم.

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
أنباء سارة من الفيوم بشأن كورونا.. وغلق مستشفى العزل (صورة)
أنباء سارة من الفيوم بشأن كورونا.. وغلق مستشفى العزل (صورة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا بوابة الفجر الفيوم الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي والزمالك يتنافسان على ضم نجم بيراميدز

منذ 42 دقيقة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تجتاز الكشف الطبي

منذ 43 دقيقة

بعد ساعات من الرعب.. الطائرة الإيرانية تعود إلى طهران

منذ أقل من ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 12 ساعة

عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

هل يورط ميسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا ؟

منذ أقل من ساعة

رسائل نارية للمعتدين والمرتزقة.. مناورات وتدريبات مرعبة للقوات المسلحة المصرية

منذ ساعة و 13 دقيقة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 7 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة" توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالقليوبية (صور)

"الصحة" توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بجنوب سيناء (صور)

"الصحة" توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بمخافظة بني سويف (صور)

الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)

الصحة توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بدمياط وكفر الشيخ وبني سويف (صور)

تعافي 18 حالة من فيروس كورونا بمستشفى إسنا وأسوان (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عصام الشوالي يكشف عن المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

01:53 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً