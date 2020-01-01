مدرب المنتخب الأولمبي: هذا السبب سيمنع رمضان صبحي من التواجد فى المعسكرات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، لاعب مهم للغاية. 

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المنتخب الأول سيمنعني من ضم رمضان صبحي في المعسكرات".

وتابع غريب: "اتفقت مع حسام البدري على ضم اللاعب في أولمبياد طوكيو".

وأشار: "بالنسبة لاحتراف رمضان صبحي أو استمراره في الأهلي سيحدده ناديه هيدرسفيلد فهو صاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبله".

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