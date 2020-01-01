مدرب المنتخب الأولمبي: هذا السبب سيمنع رمضان صبحي من التواجد فى المعسكرات









قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد الإنجليزي المعار إلى صفوف النادي الأهلي، لاعب مهم للغاية.





وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "المنتخب الأول سيمنعني من ضم رمضان صبحي في المعسكرات".





وتابع غريب: "اتفقت مع حسام البدري على ضم اللاعب في أولمبياد طوكيو".



