شوقي غريب: لن يكون هناك مكان لطاهر محمد طاهر مع المنتخب الأولمبي فى هذه الحالة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن موقف طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب والمنتقل حديثا للنادي الأهلي، من الانضمام للمنتخب الأولمبي، حال عدم مشاركته مع الأهلي.


وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "طاهر محمد طاهر، لاعب مهم وعلى خلق كبير واحد الركائز الأساسية".

وتابع: "ولكن إذا لم يشارك اللاعب مع الأهلي فسيدخل في منافسة مع لاعبين آخرين بسبب عدم مشاركته وأثبات جدارته".

وأشار: "لن يكون هناك مكان لطاهر محمد طاهر مع المنتخب الأوليمبي حال عدم مشاركته مع الأهلي".

وأتم: "إذا لعب طاهر محمد طاهر مع فريق 99 سيكون ضمن أولوياتنا أيضا".

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