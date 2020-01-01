الهلال السعودي يجدد لنجم الفريق

نجح نادي الهلال السعودي لكرة القدم اليوم الخميس في الحصول على توقيع صالح الشهري، لاعب الفريق المعار من صفوف الرائد، بعقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.





ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مقطع فيديو للشهري أعلن من خلاله توقيعه للفريق الأزرق حتى عام 2024.





وكان الهلال قد فتح خط المفاوضات مع نادي الرائد خلال الفترة الماضية من أجل حسم ملف الشهري خاصة في ظل رغبة أكثر من فريق في الحصول على خدمات المهاجم الشاب.





يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر، قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.



