شاهد.. تفاصيل مقتل شاب اعترض على معاكسة شقيقته

كشف سعد السيد جاد، والد الشاب إسلام، تفاصيل مقتل نجله على يد شابين أخرين بسبب اعتراضه على معاكسة شقيقته، مشيرا إلى أن جهات التحقيق تمارس عملها، ولكنهم لن يتلقوا عزاء نجلهم إلا بعد أن يحصلوا على حق ابنهم قانونا.





وأشار "جاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ابنته كانت تقف في بلكونة منزلهم، وفوجئت بمجموعة من الشباب من أصدقاء جارهم ينظرون لها، مضيفا أن نجله رأى الشباب وهم ينظرون لشقيقته فطالبهم بكف بصرهم عن منزلهم.



وأضاف: "الشباب ردوا على ابني وقالوله إحنا واقفين في الشارع، ونعمل اللي نعمله.. فابني نزلهم، ووالدته لما شافته ضربته ودخلته جوه واعتذرت للشباب، مش عايزة مشاكل"، لافتا إلى أنهم فوجئوا في اليوم التالي بالشباب يقفون أمام منزلهم ليستفزوا نجله، ولكنه لم يكن في المنزل.