شاهد.. تفاصيل مقتل شاب اعترض على معاكسة شقيقته

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:31 ص
الضحية إسلام
الضحية إسلام
هدى عبدالرازق
كشف سعد السيد جاد، والد الشاب إسلام، تفاصيل مقتل نجله على يد شابين أخرين بسبب اعتراضه على معاكسة شقيقته، مشيرا إلى أن جهات التحقيق تمارس عملها، ولكنهم لن يتلقوا عزاء نجلهم إلا بعد أن يحصلوا على حق ابنهم قانونا.

وأشار "جاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ابنته كانت تقف في بلكونة منزلهم، وفوجئت بمجموعة من الشباب من أصدقاء جارهم ينظرون لها، مضيفا أن نجله رأى الشباب وهم ينظرون لشقيقته فطالبهم بكف بصرهم عن منزلهم.

وأضاف: "الشباب ردوا على ابني وقالوله إحنا واقفين في الشارع، ونعمل اللي نعمله.. فابني نزلهم، ووالدته لما شافته ضربته ودخلته جوه واعتذرت للشباب، مش عايزة مشاكل"، لافتا إلى أنهم فوجئوا في اليوم التالي بالشباب يقفون أمام منزلهم ليستفزوا نجله، ولكنه لم يكن في المنزل.

وتابع أنه في اليوم الثالث للمشادة انتظروه في الشارع، وبمجرد أن رأوه استوقفوه وضربوه بـ "جنازير" على رأسه، وضربوه بمطواة في قلبه، لافتا إلى أن الجناة اعترفوا بما فعلوه، مضيفا: "ده وحيدي على 3 بنات وكان أملنا يكون مستشار"، مطالبا بتعديل سن الطفولة في القانون.

تفاصيل مقتل شهيد الشهامة بالدقهلية
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته طعنًا بسلاح أبيض على يد شابين بمدينة الستامونى بمحافظة الدقهلية، بسبب قيام المجني عليه بالدفاع عن شقيقته بعد قيامهم بمعاكستها في شرفة منزلها فقاموا بانتظاره في اليوم التالي وطعنه وفروا هاربين.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت الفقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستامونى بمصرع شاب يدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، وذلك اثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه عاتب الشابين بعد معاكستهم شقيقته في شرفه منزلهم وحدثت مشادة كلامية بينهم وفوجئ في اليوم التالي بهم وحدثت مشاجرة قتل على إثرها.

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