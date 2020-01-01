ويل سميث الفائز الأكبر من خيانة زوجته له بأرباح تصل إلى 45 مليون دولار

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر

أفادت تقاير إعلامية بأن الممثل الهوليوودي الشهير ويل سميث كسب 45 مليون دولار من حلقة اعتراف زوجته بالخيانة خلال برنامج Red Table Talk الذى يعرض online.

واعترفت جادا سميث أمام زوجها بتفاصيل الخيانة وكشف كل ذلك من خلال فيديو وهي تجلس علي طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث .

جلست المغنية البالغة من العمر 48 عامًا مع زوجها لإجراء محادثة حميمة في برنامجها على ‪Facebook ، ‪Red Table Talk وكشفت عن أن صداقتها تطورت مع أوجست قبل حوالي أربع سنوات، وفي نفس الوقت كان الزوجان يمران بوقت صعب وقد انفصلا.

وقرر الزوجان الحديث في الأمر بعدما نفيا مزاعم أوجست، وهي أن ويل أعطاه مباركة علي علاقة مع جادا، وأكدا أن زواجهما ليس تقليديًا وأنهما لديهما "شراكة حياة"، وقالا الزوجان إنهما مضطران للتحدث بصراحة لأنه كان هناك الكثير من الشائعات التي تدور حولهما.





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