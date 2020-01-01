المنتخب الأولمبي يخاطب البرازيل والأرجنتين إستعدادًا للأولمبياد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه تقدم ببرنامج الى اللجنة الخماسية من أجل خطة تجهيز المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو.

وأكد شوقي غريب في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: اللجنة الخماسية خاطبت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماد البرنامج التجهيزي".

وتابع: "إعداد البطل الأولمبي يحتاج فترة زمنية كافية من أجل حصد ميدالية مناسبة، ونحن نعمل بكامل قوتنا ونشتغل دائما".

وأشار: "نخاطب عدد من المنتخبات من أجل مواجهتها وديا ومن ضمنهم البرازيل والأرجنتين".

ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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