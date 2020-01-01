برلماني يطالب بتأمين الشواطئ لمنع تكرار حوادث الغرق

قال اللواء أحمد سليمان، عضو مجلس النواب، إنه عقب كوارث حالات الغرق في الشواطئ العامة، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل مجموعة عمل لمناقشة المسؤولين عن هذه الكوارث والوقوف على السبب وراء ذلك ووضع حلول عملية لها، وتابع: "من بين المجموعة محافظ الإسكندرية وممثل من وزارة التنمية وآخرون".





وأضاف "سليمان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجموعة سوف تتفق على أسس للتعاون فيما بينها وتضع تصورًا وتوصيات ستعرض على مجلس النواب، خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل،





وفى سياق آخر قال النائب البرلماني ، إن بعض الغرقى يقعون في نطاق دائرته ما دعاه للذهب إلى أسرهم، وتابع: "نظرات الأب وعويل الأم لا يمكن أن تمحى من ذاكرتي "، مطالبًا بتعيين خدمات أمنية سواء شرطية أو التعاقد مع شركات أمن خاصة لتأمين الشواطئ للحفاظ على أرواح المواطنين، خاصة وأن الحكومة قامت بغلقها، فكان يجب على الجهات المعنية فعل ذلك، وتابع: "حوادث الغرق متكررة وهناك مئات ابتلعهم البحر خلال الفترة الماضية".





انتشال جثة "شادي" غريق شاطئ النخيل

وفى سياق آخر قال رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم استخراج جثمان الشاب شادي أخر غريق في شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر صعب على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دى أن إيه"، والنتيجة لم تظهر بعد.





وقد استمرت عمليات البحث عن جثمان "شادي" لمدة 13 يومًا من يوم الغرق، وقد تسببت ارتفاع أمواج البحر وتيار الهواء عن إعاقة مواصلة العثور عليه، لما يشكله من خطورة على الغطاسين.





يما انتظرت أسرة"شادي" أمام الشاطئ منذ يوم الغرق، وقد ناشدت والدة الفقيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف العثور على جثمان نجلها، فيما تحدث والده"عايز أكرمه بدفنه بجوار شقيقه".





وضح اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الاسكندرية، أنه حشد رجال قوات الإنقاذ البحري؛ لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي بشاطئ النخيل ب ٦ أكتوبر بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة، وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري وحمايتهم من الارتطام بالصخور اثناء عملية انتشال الجثمان.





وتواجد المحافظ أول أمس وسط أهل وعائلة الطفل الغريق مقدما لهم خالص التعازي، واصدر تعليماته بحشد كافة قوات الإنقاذ البحرية المعنية في استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور لخطورتها.





وأكد الشريف أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة لحين استخراجها من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحري.



