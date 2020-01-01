عرض" فوتوكوبي" في مهرجان الفيلم العربي بكوريا





اختتمت الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي مشوارها الذي استمر لمدة 6 أيام في سيئول وبوسان بنجاح كبير.





وعرض في المهرجان هذا العام 11 فيلما من 12 دولة عربية، من بين الأفلام الحديثة والمثيرة للاهتمام عربيا وعالميا، على رأسها فيلم "فوتوكوبي" للمخرج المصري تامر عشري.





وشهد مهرجان الفيلم العربي الذي تنظمه الجمعية الكورية العربية بدعم من البعثات العربية المعتمدة في كوريا، وصندوق العلوم والثقافة التابع لشركة "أس أويل" و"أرت هاوس مومو" ومهرجان بوسان العالمي للأفلام إقبالا كبيرا.



