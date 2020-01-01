عرض" فوتوكوبي" في مهرجان الفيلم العربي بكوريا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
وكالات

اختتمت الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي مشوارها الذي استمر لمدة 6 أيام في سيئول وبوسان بنجاح كبير.

وعرض في المهرجان هذا العام 11 فيلما من 12 دولة عربية، من بين الأفلام الحديثة والمثيرة للاهتمام عربيا وعالميا، على رأسها فيلم "فوتوكوبي" للمخرج المصري تامر عشري.

وشهد مهرجان الفيلم العربي الذي تنظمه الجمعية الكورية العربية بدعم من البعثات العربية المعتمدة في كوريا، وصندوق العلوم والثقافة التابع لشركة "أس أويل" و"أرت هاوس مومو" ومهرجان بوسان العالمي للأفلام إقبالا كبيرا.

من جهته، قال المخرج تامر عشري: "أشكر الكثير من المسؤولين الذين بذلوا جهودهم للمهرجان، لم أزر دار السينما بعد تفشي كوفيد-19، وأريد أن أذهب إلى هناك"، معبرا عن أسفه من عدم إجراء لقاء مباشر مع الجمهور الكوري.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم "فوتوكوبي" صدر عام 2017، وهو من بطولة الفنان محمود حميدة، وشيرين رضا، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش.

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