مباراة البقاء.. موعد مواجهة أستون فيلا ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف يوم الأحد المقبل نادى وست هام نظيره نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه على ملعبه الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش.





وتذاع المباراة بين وست هام ضد أستون فيلا على قناة بي أن سبورت 9 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



