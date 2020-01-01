"مصنعي السيارات": مباحثات مع شركات عالمية لتنفيذ خطة التحول للغاز (فيديو)

كشف خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، عن الخطة المستقبلية المتوقعة لتحويل جميع السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات.

وقال سعد في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن هناك مواصفات خاصة للسيارات التي سيتم تحويلها للغاز ، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا التحاور مع المصانع العالمية والمحلية من أجل الوصول إلى جميع السيارات التي يمكن تحويلها محليًا إلى الغاز الطبيعي.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي واستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، حضره وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ما تم حتى الآن فيما يخص منظومة حوافز تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتم تحديد الأدوار وآليات العمل بما في ذلك الشروط الفنية للسيارات القديمة.





وعرض هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، متطلبات وإجراءات تصنيع المركبات الكهربائية، والتي ستسهم في تخفيض الانبعاثات من محركات الاحتراق الداخلي حيث تتسبب المركبات في أكثر من 30% من اجمالي الانبعاثات، فضلًا عن استخدام أكبر للغاز المتوافر محليًا على حساب الوقود الأحفوري (بنزين سولار) الأقل توافرًا، وذلك بصورة مباشرة في حال استخدام الغاز كوقود أو بصورة غير مباشرة في حال استخدامها كمصدر للكهرباء، هذا إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الحالية غير المستغلة لإنتاج الكهرباء.





ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم في 18 يونيو 2020 بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارات كهربائية (السيارة E70 Dong Feng) في شركة النصر للسيارات، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن المشروع يُعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا في شمال أفريقيا، ويأتي ذلك في إطار مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، وإنتاج السيارات الكهربائية على خطوط الشركة تحت العلامة التجارية العريقة "النصر".



