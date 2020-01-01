برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
استقر نادي برشلونة الإسباني على الاستغناء عن خدمات مدافع الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لعدم الحاجة لجهوده خلال الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة نادي برشلونة اتخذت قرارًا نهائيًا بالتخلص من خدمات المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بسبب كثرة إصابات اللاعب وابتعاده عن المشاركة في المباريات وتراجع مستواه بالإضافة لأخطائه الكثيرة والتي أثرت سلبيًا على دفاعات الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة أعطي "أومتيتي" الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق والبحث عن ناد جديد ينضم إليه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظي المدافع الفرنسي بإهتمام عدد من الاندية بالتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ولكن يبدو أن وجهته المقبلة ستكون للدوري الإيطالي حيث يرغب نادي نابولي في الحصول على خدماته لتدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية عالية وخبرات كبيرة.

وكان نادي برشلونة فشل في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، واحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلف فريق ريال مدريد الذي توج باللقب للمرة الـ34 في تاريخه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة برشلونة ونابولي برشلونة انتقالات الدوري الإسباني

أخبار تهمك

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 14 ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة بشأن عقوبة كهربا قبل عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

صفقة برشلونة الجديدة مهددة بالفشل

دي ليخت يتسبب في أزمة جديدة داخل برشلونة

أرسنال يقترب من ضم نجم برشلونة

يوفنتوس يرصد 80 مليون لضم مدافع برشلونة

أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. البرسا يحسم أكبر صفقاته في مفاجأة كبري ويهدد نجمه بالرحيل

برشلونة يحسم مصير أومتيتي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

12:03 ص

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً