تطورات جديدة بشأن عقوبة كهربا قبل عودة الدوري

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة الانضباط قامت بفرض عقوبات على لاعبي القطبين الأهلي والزمالك على خلفية ما حدث في مباراة السوبر المصري.

وأكد الشوربجي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كهربا يحق له التقدم بتظلم على قرار إيقافه إلى اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "من حق أي لاعب التقدم بطلب لتقليص العقوبة الموقعة عليه، ولكن إذا لم يقدم اللاعب أي أدلة تبرأه أو توضح أي جديد سيتم رفض التظلم نهائيًَا وليس من حق اللجنة الخماسية أن تقوم بتخفيف العقوبة نهائيًا، وهذا القرار يخصني أنا فقط".

وتابع: "اللاعب كان موقوفًا حتى نهاية الموسم، وكان من الواد أن يتم إلغاء الموسم بسبب كورونا، لذلك أنا قررت أن تكون العقوبة محددة بعدد مباريات ولا تخص الموسم لأن لو تم إلغاء لن يتم معاقبة اللاعب على تشويه صورة مصر في الخارج بعد الأفعال التي أظهرها في لقاء السوبر".

وأختتم: "كهربا موقوف 10 مباريات مع أي فريق في الدوري وليس الأهلي فقط، ولو خرج إعارة لأي فريق سيتم فرضها العقوبة أيضًا ولن تسقط".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا عقوبات السوبر المصري ألأهلي

أخبار تهمك

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 11 ساعة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تحذير مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

منذ 14 دقيقة

برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة بشأن عقوبة كهربا قبل عودة الدوري

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

رئيس لجنة التظلمات يعلن مفاجآة بشأن عقوبات مباراة السوبر

أول رد فعل رسمي من الزمالك على عقوبات السوبر

اتحاد الكرة يتراجع أمام الأهلي ويخفف عقوبة كهربا

موعد النظر في تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

موعد الإعلان عن تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

12:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً