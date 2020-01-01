أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد خطيبته الجديدة

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احتفل الفنان أحمد سعد، بعيد ميلاد خطيبته الجديدة، علياء بسيوني، في منزله بالتجمع الخامس، وسط حضور الأهل والأصدقاء.



وشارك أحمد سعد، محبيه بصورة له مع خطيبته عبر موقع الصور "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة ياحبيبتي".



وأحيا سهرة عيد الميلاد مطرب المهرجانات عمر كمال، بحضور عدد من أصدقاء أحمد سعد وخطيبته والمقربين.



يذكر أن أحمد سعد كان قد شارك بغناء بعض أغاني مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وجاءت هذه الأغاني الاكثر بحثاُ عبر موقع تبادل الفديوهات "يوتيوب، وتويتر"، وقدم ما يقرب من 10 أغاني ضمن أحداث المسلسل الذي حقق نجاحا كبيراً وانتشارا واسعاً بين جمهور محمد رمضان، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية.

