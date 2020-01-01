أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة أمام بيراميدز

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
كشف أمير عبد العزيز المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي أن المباراة الودية التي خاضها الزمالك أمام بيراميدز اليوم، بمعسكره في برج العرب بالإسكندرية جاءت تجربة قوية ومفيدة قبل خوض الفريق نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

أضاف عبدالعزيز بعد ودية بيراميدز، أن المنافس لم تتح له فرص كثيرة باستثناء الهدف الوحيد للمباراة، لكن الفريق افتقد للتركيز في الشوط الأول وتحسن الأداء في الشوط الثاني رغم الطرد الذي تعرض له محمود علاء.. مشددا على أن المعسكر كان شاقا وكان الفريق يتدرب مرتين في اليوم وهناك لاعبون خاضو الـ ٩٠ دقيقة موضحا أن الزمالك استفاد تماما  من اللقاء بغض النظر عن النقص العددي.

كما أشار المدرب العام للزمالك إلى أن اللقاء كان مفيدا أمام بيراميدز بغض النظر عن النتيجة حيث عاد الفريق من فترة راحة طويلة.

وعن طرد محمود علاء أمام بيراميدز أكد أمير عبدالعزيز أن الفرنسي باتريس  كارتيرون المدير الفني، فضل أن يلعب إسلام  جابر ناحية اليمين بعد طرد علاء وعدم الدفع بأحمد عيد حيث كان يرى أنه قادر على أداء المطلوب منه وهو ما حدث بالفعل.. كما كان يفضل كارتيرون رؤية وقدرة اللاعبين على اللعب تحت ضغط قبل المواجهات المهمة بإفريقيا باللعب بنقص عددي.

وخسر الزمالك من بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في برج العرب بالإسكندرية ضمن معسكر الفريق المغلق.

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