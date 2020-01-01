لأول مرة.. نور عريضة تكشف تفاصيل حياتها الزوجية وتوقف أعمالها بسبب كورونا









أجرى الإعلامي علي ياسين زيارة خاصة،لمنزل عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة الجديد في بيروت.وعبرت نور عريضة من خلال هذا اللقاء عن مدى سعادتها لإنتقالها إلى منزلها الجديد، وعن القوة التي تحلت بها عقب دخولها عالم الأزياء بعد استكمالها الـ30 من عمرها قائله: أن كل العوامل تجمعت لكي تدخل هذا المجال وبالرغم من عملها مع وكالة "إليت" إلا أنها كانت تشعر أنه لم يتم قبولها لكنجاء الواقع عكس ما توقعت.وكشفت "عريضة" عن أعمالها المقبلة والتي تحضر لها قائله: "أنها وقعت عقد مع مجوهرات "بوشخان" لتكون الوجه الإعلامي لهم في كل حملاتهم الإعلانية، وعبرت عن تحمسها الشديد لهذه التجربة وتحدثت عن رحلتها لباريس في الأسبوع الماضي وكم كانت سعيدة بها.وعبرت نور عريضة، عن سعادتها لوصولها كأول عارضة أزياء بلبنان تعقد اتفاق مع "إليت" العالمية وذلك بالرغم من عدم رغبتها في مدح نفسها.وذكرت "عريضة" أنها لا تقسى على نفسها، في أي عمل حيث تعمل بهدوء وتابعت أن زوجها يساعدها دائما من خلال تقديم الدعم والتشجيع لها،وذلك في الوقت التي من المفترض أن تطرح فيه منتجا معينا، ولكنها أوقفت جميع أعمالها من أجل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وعبرت نور عريضة عن تمسكها ببلدها لبنان، وعدم رغبتها في تركها رغم أن عملها خارجبيروت ويرجع السبب في ذلك لوجود أقاربها وأحبابها في هذه البلدة.وأكدت "عريضة" في حديثها أنه رغم زواجها إلا أن زوجها هو الداعم القوي والاول لها في عملها ويساعدها دائما وابنتها ايضا آيلا تعطيها القوة على الإستمرار.