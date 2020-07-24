مخرج: الإخوان يفبركون الفيديوهات ضد الدولة لإثارة الرأي العام

قال تامر الخشاب المخرج التلفزيونى، إن أصحاب الفيديوهات المفبركة يستخدمون أسلوب الدراما والتحريض والتحيز ضد الدولة.





وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، أن الإخوان يفبركون الفيديوهات ضد الدولة لإثارة الرأي العام، موضحًا أنه من الطبيعي أن يكون هناك متضررين من إجراءات الدولة المصرية فيما يتعلق بمواجهه مخالفات البناء.





وذكر تامر الخشاب المخرج التلفزيونى، أن بعض موظفي الأحياء كان يحصلون على 100 ألف جنية في الشهر، من خلال تمرير كثير من المخالفات.





هذا، وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة لأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي- محافظة الإسكندرية والإجراءات التدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.





وقال النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع ، إن هناك أمرا في غاية الأهمية وأخشى أن يتم التعامل معه بشكل خطأ، ولاسيما في ظل حالة البلبلة الموجودة حاليا دون مراعاة للمظلة الاجتماعية الحساسة لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا القانون من القضايا الإصلاحية.





واستطرد "السجينى" قائلا: "صدر عن وزارة التنمية المحلية عددا من التصريحات المتضاربة والمتعارضة المخالفة لأحكام هذا القانون، وتم تناولها في بعض وسائل الإعلام بنوع من الإثارة والبلبلة، حتى ولو كان ذلك على جثة الملف".





وشدد السجينى، على أن هذه القضايا إصلاحية، والدولة تخوض فيها العمل بكامل مؤسساتها المتكاملة، ولاسيما أن تلك القضايا لم يجرؤ أي رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو المحافظين على مواجهتها طوال ٦٠ عاما الماضية.





وقال: أكرر مرة أخرى هناك قضايا إصلاحية مثال المأكل والملبس والمسكن وهى قضايا قد تفجر وطن.. وبالتالي لا يمكن ابدا لمتحدث رسمي باسم وزارة أن يرتجل دون إعداد للبيانات التى ستصدر للرأى العام.





وأشار إلى أن النائب ليس حاله كحال الوزير أو المتحدث باسم الوزارة، فالنائب منتخب عن الشعب ومن حقه أن يرتجل.. وهنا تأتى مكانة الحصانة البرلمانية التي أعطاها المشرع الدستوري لنائب البرلمان.





وشدد "السجينى" على أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو هدية للشعب المصري ، ومن يريد أن يأخذ به فهو يعمل لصالح هذا الوطن.





واستطرد قائلًا " أي قانون أقدر أسوقه بمبدأ الترغيب فيحقق الهدف، ويمكن أيضا تسويقه بشكل الترهيب، فتنفجر الأزمة"، مبينا إلى أن هناك إشكالية حقيقية داخل الجهة التنفيذية لتطبيقه".



