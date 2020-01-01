أبرزها مايكروسوفت.. شركات حققت أرباحاً غير متوقعة في أزمة كورونا

بينما شكلت أزمة كورونا عقبات كبيرة جدًا أمام العديد والكثير من الشركات العالمية، إلا أن بعضها استطاع تحقيق أرباح بشكل طاغ فاق جميع التوقعات بالرغم من جائحة كورونا.





وترصد بوابة " الفجر " أبرز الشركات التي حققت أرباحًا غير متوقعة خلال أزمة كورونا في السطور التالية:





- شركة "مايكرو سوفت":

من أبرز الشركات التي تجاوزت أرباحها جميع التوقعات شركة مايكروسوفت حيث بلغت نسبة زيادة إجمالي إيرادات شركة مايكروسوفت الأمريكية 13% بشكل سنوي في الفترة والربع المالي الذي انتهى يوم 30 من شهر يونيو الماضي، وبلغت الزيادة 38.0 مليار دولار في الربع المالي الرابع من عام 2020، ووصلت نسبة زيادة الإيرادات 15% عن الربع الماضي، والذي تأثر بشكل أقل بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" فأن المحللين لم يكن في تخيلاتهم هذه الزيادة الضخمة في أرباح شركة مايكروسوفت، حيث كانت كل توقعاتهم أن الشركة الأمريكية ستصل أرباحها إلى 36.5 مليار دولار، واستطاعت الشركة العملاقة في البرمجيات تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي تضررت منه معظم الصناعات وبالرغم من ذلك حققت مايكروسوفت أرباحا خيالية.





ومن أهم القطاعات في الشركة التي حققت أرباحًا قطاع الأعمال السحابي الذكي الذي يضم كل من: Azure، Windows، Server، SQL Server، GitHub، بالإضافة إلى خدمات المؤسسات، ووصلت الأرباح فيه إلى 13.37 مليار دولار حيث بلغت نسبة الزيادة 17%وذلك بشكل سنوي.





وبالرغم من انخفاض نمو أرباح سحابة Azure إلى 47% من 59% في الربع السابق، إلا أن شركة لم مايكروسوفت لم توضح شيء بشأن أرباح سحابة أزور بالدولار، ولكنها صرحت قائلة: "إن أعمالها التجارية السحابية تجاوزت 50 مليار دولار في الإيرادات للسنة المالية".





وحققت وحدة الإنتاجية والعمليات التجارية مساهمة بشكل كبير والتي تضم: LinkedIn، و Dynamics، و Office، بأرباح بلغت 11.75 مليار دولار، وتمثل نسب الزيادة 6٪ ولكنها أقل من توقعات FactSet التي وصلت إلى 11.91 مليار دولار، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 10% وتعتبر درجة النمو أبطأ منذ عام 2016،نظرًا لأن الشبكة الاجتماعية تضررت بسبب ضعف سوق العمل وقلة الإنفاق على الإعلانات.





وكانت أهم ما حققته وحدة الحوسبة الشخصية في الشركة، والتي تشتمل على: Windows، و Search، و Surface، و Xbox، زيادة في الأرباح بنسبة 65%، ويرجع ذلك لاستخدام الناس منصات الألعاب بشكل ضخم وهم متواجدين لوقت طويل في المنزل.





- شركة "نابكو":

ومن أهم الشركات العالمية التي حققت إيرادات خيالية شركة "نابكو" حيث أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، يوم الخميس 25062020 توزيع أرباح على مساهمي الشركة المسجلين بتاريخ 24062020 بقيمة 365،700 دينار أردني أي بنسبة 5% من رأس المال المدفوع للشركة والذي يبلغ 7،314،000 دينار أردني.





وأعلن السيد علي العقاد رئيس مجلس إدارة الشركة أن "نابكو" استطاعت أن تحافظ على أداء جيد في العام 2019 واستطاعت تحقيق صافي أرباح بقيمة 446،628 دينار أردني بالرغم من ما واجهته الشركة من تحديات وزيادة تسارع الاستيراد من الأسواق المنافسة.





وأوضح، أن "نابكو" تسعى إلى تنويع مصادر دخلها وعلى وجه الخصوص في مجال الطاقة الشمسية حيث تم تنفيذ الكثير من مشاريع الطاقة الشمسية في فلسطين بأحدث الأنظمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة بدرجة كبيرة إلى جانب أنظمة مراقبة فحص الأداء والتي تتمتع بتميزها.





وأضاف "العقاد" أن من أهم أهداف الشركة المساهمة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين ووضع الطاقة المتجددة كاختيار استراتيجي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع المتكاملة للطاقة الشمسية من التصميم والتوريد والاشراف والتنفيذ بالإضافة إلى فحوصات ضبط الجودة لجميع مراحل المشروع بالاستعانة بطاقم هندسي وخبراء ذوو كفاءة عالية.





يُشار إلى أن نابكو تأسست عام 1991، وهي واحدة من الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك)، وتعتبر الشركة الصناعية الأولى لصناعة الألمنيوم في فلسطين وهي أيضًا شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين .(PEX: NAPCO)





- شركة "بوبيان" للبتروكيماويات:

وتعتبر من أهم الشركات التي حققت أرباحًا خيالية شركة " بوبيان " للبتروكيماويات حيث بلغت أرباح الشركة عن السنة المنتهية في يوم 30 أبريل 2020 زيادة أرباح بنسبة 12% حيث وصلت إلى 11.8 مليون دينار ولا يوجد تغيير تقريبا في أرباح الربع الرابع الذي وصل إلى 7.3 مليون دينار.



