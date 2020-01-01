"انهالوا عليه بالسنج".. والد شهيد الشهامة يروي تفاصيل صادمة عن مقتله

طالب سعد السيد جاد، تاجر أحذية ومقيم مدينة الستامونى بمحافظة الدقهلية، والد شهيد الشهامة، الذي قتل على يد أربع أشخاص، بسبب معاكستهم لشقيقته أثناء تواجدها ببلكونة منزلهم، بعدل الله وعودة حق نجله من هؤلاء البلطجية، مشيرا إلى أن المتهمين فاجأوا نجله وتربصوا به أثناء ذهابه من المنزل للمحل، وانهالوا عليه بالضرب بالجنازير والسنج و"المطاوي" حتى فارق الحياة، وفقا لأقوال شهود العيان وما رصدته كاميرات المراقبة عن الواقعة، وأمرت الشرطة بتفريغها.





"قالولي ده ابنك"

وقال "السيد": "لم أكن أتوقع أنه نجلي حيث أنني أثناء ذهابي للمنزل وجدت شابا غارقا في الدماء، والناس تحمله فرددت: "لا إله إلا لله ربنا يصبر أهله"، الناس قالولي: "ده ابنك" شيلته وجريت على الطبيب، أكدلي سرعة التوجه به للمستشفى لخطورة الوضع، وتم نقل نجلي بدون إسعاف ولكن بسيارة ملاكي لعدم توافر إسعاف بالستامونى التي يتجاوز تعداد سكانها 70 ألف نسمة".





المتهمون تربصوا بالمجني عليه

وأكد والد المجني عليه، أن المتهمين تربصوا بنجله بعد معاتبتهم على معاكسة شقيقته، ونشبت بينهم مشاجرة، انتهت بأن والدته صفعته وطلبت منه الدخول للمنزل مرة أخرى، وقالت له: "عيب إحنا جيران ومينفعش"، إلا انهم تربصوا بنجلي وقتلوه".





وأضاف، أن نجلته شقيقة شهيد الشهامة متزوجة، وتبلغ من العمر 23 عاما، وكانت في زيارة لهم، وعاكسها المتهمون أثناء مرورها، وعاتبهم نجله وعنفهم على فعلتهم، مؤكدا أن نجله قتل غدرا على يد 4 أشخاص، لا يمكن أن يوصفوا إلا بالبلطجية، وهم: "إسلام ا ف"، "عبد الرحمن ط ا"، "رجب ع ش"، "أحمد ص ا"، وجميعهم تحت سن الـ18 سنة".





تفاصيل الواقعة

وكانت مدينة الستاموني في محافظة الدقهلية، قد شهدت مقتل طالب جامعي علي يد مجموعة من الأشخاص لدفاعة عن شرفه بعد معاكستهم لشقيقته.





وشيع الآلاف من أبناء مركز الستاموني في محافظة الدقهلية جثمان الشهيد إسلام سعد "شهيد الشهامة"، طالب بكلية حقوق جامعة المنصورة.





وبدأت الواقعة بمصرع الشاب، على يد ٤ أشخاص نشب بينهم مشاجرة علي إثر معاكستهم لشقيقته، حيث تربصوا له في اليوم الثاني وطعنوه بالمطاوي والأسلحة البيضاء، طعنات نافذة أصابته في قلبه ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته، وهو يدافع عن شرف أسرته.



