"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)

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موجة من الانتقادات اجتاحت صفحات "السوشيال ميديا"، ومواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إزالات قامت بها محافظة القاهرة لعدد المقابر لتوسعة طريق قانصوه، والذي هو أحد مراحل محور الفردوس، وتصاعدت الاحتجاجات بسبب وقوع إزالات وهدم لبعض المقابر والأضرحة التراثية.



وكما اعتاد القارئ، تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية في منطقة الهدم والتي طالت جانبي شارع قانصوه، والذي تقع فيه قبة قانصوه أبوسعيد الأثرية، بعمق ما يقرب من 6 أمتار على الجانبين، وكذلك الجزء الموازي لكوبري الفردوس في شارع صلاح سالم بعمق 7 أمتار.

وكان عدد من الصفحات قد تداول أسماء بعض المدافن الشهيرة التي تعرضت للهدم وللإزالة، لذا فكان شغلنا الشاغل هو رصد تلك القباب وحالتها وهل تعرضت للهدم أم لا.

وكانت أولى تلك القباب هي مدفن قبة عبود باشا، ويرجع تاريخ الإنشاء لعام 1933، والتي تتكون من حوش يحوي غرفتين عن يمين ويسار يتوسطهم كتلة مدخل بها باب من مصراعين يعلوها عتب عليه نص تأسيسي باسم صاحب المدفن، ثم مقرنصات على الطراز الإسلامي، والمدخل كله له طابع الآثار الإسلامية، ثم يلي المدخل عقد يشبه العقود الأندلسية ثم القبة التي تقف مرتفعة وقد التقت الفجر عدة لقطات للقبة من الداخل.

والقبة سليمة لم تمس فيما تم هدم سور الحوش، وكذلك جزء من إحدى غرفتيه، وقال أحد الترابية إن الهدم سيمتد لثلاثة أمتار أخرى مما يعني أن الإزالة ستطال حجرة كاملة من المدفن، فيما أكد التربي أن الهدم لن يطال القبة إطلاقًا.



وكذلك التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية تركيبتين على الطراز الإسلامي، أيضًا لم يمسهما الهدم، كما لم يتم هدم قبر صلاح الجارحي، أول شهيد يسقط في مظاهرات الطلبة ضد الإنجليز، ومدفن نظلة هانم، وكل ما سبق من مدافن حسبما أعلنت وزارة السياحة والاثار هي غير مسجلة بالأساس في عداد الآثار الإسلامية.



أما فيما يخص الآثار الإسلامية المسجلة في هذه المنطقة فلم تمسها يد الهدم، مثل مجموعة السلطان إينال، ومجموعة الأمير قرقماس، وغيرها من الآثار الإسلامية التي تخص الحقبة المملوكية والذي يبلغ عددها 64 أثرًا.

وتعددت وجوه الاعتراض على عمليات الهدم تلك وكان أبرزها أن تلك العمليات تمس النسيج العمراني للقاهرة التاريخية والتي هي مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما تصاعدت عدة اعتراضات بخصوص ما تردد عن إنشاء كوبري في شارع قانصوه، وهو ما نفاه القائمين على أعمال الهدم للفجر، حيث أن المخطط أن الشارع الذي يبدأ عند الأوتوستراد سيكون فيه نزلة كوبري، ثم طريق متسع وليس كوبري حتى يلتقي مع صلاح سالم مبتعدًا عن قبة قانصوه أبوسيعد الأثرية وبقية المدافن التي لم تتعرض للهدم.

