"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:33 ص
المقابر التراثية
المقابر التراثية
حسام زيدان

موجة من الانتقادات اجتاحت صفحات "السوشيال ميديا"، ومواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إزالات قامت بها محافظة القاهرة لعدد المقابر لتوسعة طريق قانصوه، والذي هو أحد مراحل محور الفردوس، وتصاعدت الاحتجاجات بسبب وقوع إزالات وهدم لبعض المقابر والأضرحة التراثية.


عندما يعمل البلدوزر.. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)

وكما اعتاد القارئ، تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية في منطقة الهدم والتي طالت جانبي شارع قانصوه، والذي تقع فيه قبة قانصوه أبوسعيد الأثرية، بعمق ما يقرب من 6 أمتار على الجانبين، وكذلك الجزء الموازي لكوبري الفردوس في شارع صلاح سالم بعمق 7 أمتار.


وكان عدد من الصفحات قد تداول أسماء بعض المدافن الشهيرة التي تعرضت للهدم وللإزالة، لذا فكان شغلنا الشاغل هو رصد تلك القباب وحالتها وهل تعرضت للهدم أم لا.

عندما يعمل البلدوزر.. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
وكانت أولى تلك القباب هي مدفن قبة عبود باشا، ويرجع تاريخ الإنشاء لعام 1933، والتي تتكون من حوش يحوي غرفتين عن يمين ويسار يتوسطهم كتلة مدخل بها باب من مصراعين يعلوها عتب عليه نص تأسيسي باسم صاحب المدفن، ثم مقرنصات على الطراز الإسلامي، والمدخل كله له طابع الآثار الإسلامية، ثم يلي المدخل عقد يشبه العقود الأندلسية ثم القبة التي تقف مرتفعة وقد التقت الفجر عدة لقطات للقبة من الداخل.

والقبة سليمة لم تمس فيما تم هدم سور الحوش، وكذلك جزء من إحدى غرفتيه، وقال أحد الترابية إن الهدم سيمتد لثلاثة أمتار أخرى مما يعني أن الإزالة ستطال حجرة كاملة من المدفن، فيما أكد التربي أن الهدم لن يطال القبة إطلاقًا.


عندما يعمل البلدوزر.. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
عندما يعمل البلدوزر.. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
عندما يعمل البلدوزر.. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
وكذلك التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية تركيبتين على الطراز الإسلامي، أيضًا لم يمسهما الهدم، كما لم يتم هدم قبر صلاح الجارحي، أول شهيد يسقط في مظاهرات الطلبة ضد الإنجليز، ومدفن نظلة هانم، وكل ما سبق من مدافن حسبما أعلنت وزارة السياحة والاثار هي غير مسجلة بالأساس في عداد الآثار الإسلامية.

عندما يعمل البلدوزر.. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
أما فيما يخص الآثار الإسلامية المسجلة في هذه المنطقة فلم تمسها يد الهدم، مثل مجموعة السلطان إينال، ومجموعة الأمير قرقماس، وغيرها من الآثار الإسلامية التي تخص الحقبة المملوكية والذي يبلغ عددها 64 أثرًا.

وتعددت وجوه الاعتراض على عمليات الهدم تلك وكان أبرزها أن تلك العمليات تمس النسيج العمراني للقاهرة التاريخية والتي هي مسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما تصاعدت عدة اعتراضات بخصوص ما تردد عن إنشاء كوبري في شارع قانصوه، وهو ما نفاه القائمين على أعمال الهدم للفجر، حيث أن المخطط أن الشارع الذي يبدأ عند الأوتوستراد سيكون فيه نزلة كوبري، ثم طريق متسع وليس كوبري حتى يلتقي مع صلاح سالم مبتعدًا عن قبة قانصوه أبوسيعد الأثرية وبقية المدافن التي لم تتعرض للهدم.

عندما يعمل البلدوزر.. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
وقال أصحاب المدافن والترابية في المنطقة، وبعض ساكنوا الأحواش، إنه تم إبلاغهم منذ ما يقرب من شهر ونصف بأمر الهدم والإخلاء، وقام أصحاب المدافن بنقل رفات ذويهم، إلى مناطق أخرى حيث تم تعويض كل صاحب مدفن بمدفن مقابل.

وكان العرض السابق، هو آخر ما رصدته كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، وسوف تعاود الفجر الذهاب مرة أخرى لمتابعة كافة ما يجري من لاطلاع القارئ عليها أولًا بأول.
"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)
"عندما يعمل البلدوزر".. حقيقة هدم المقابر التراثية بجبانة المماليك (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والاثار مقابر الغفير مصر محور الفردوس جبانة المماليك السياحة الاثار

أخبار تهمك

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 11 ساعة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 14 ساعة

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة بشأن عقوبة كهربا قبل عودة الدوري

منذ ساعة

فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"غرب الإسكندرية": هدم المقابر المخالفة بجبانة عامود السواري (صور)

السعودية تدين هدم منازل الفلسطينيين بالقدس المحتلة

الآثار: مقابر جبانة المماليك ليست أثرية.. وسنشكل لجنة

رئيس قطاع الآثار الإسلامية: لم يتم هدم أي آثار إسلامية بـ"جبانة المماليك" (فيديو)

محب التراث يكشف تفاصيل أعمال هدم منطقة جبانة المماليك (صور)

زيدان مساعدًا لوزير السياحة والآثار لشئون صندوق آثار النوبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

12:03 ص

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً