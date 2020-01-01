وزارة التموين: الكمامة بـ8 جنيهات.. والشراء اختياري

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن شراء الكمامات على بطاقات التموين اختيارية وليست إجبارية، وتابع: "وهذا قولًا واحدًا"، لافتًا إلى أنه سيتم توريد أنواع مختلفة من الكمامات للصرف على البطاقات التموينية بما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة.





وأضاف "حسام الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهة التي ستورد للوزارة الكمامات "شبة حكومية"، وتعمل على توريد هذه الكمامات إلى فرنسا، وهذا يؤكد أن مواصفات الكمامة صنعت وفق مقاييس عالمية، وتابع: "سعر الكمامة سيكون بـ8 جنيهات ونصف، وستكون صالحة حتى 50 غسلة"، مشددًا على أن الوزارة تريد رفع السعادة لدى المواطنين، من خلال توفير كل احتياجاتهم والتخفيضات على هذه الأسعار.



