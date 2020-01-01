وزارة التموين: الكمامة بـ8 جنيهات.. والشراء اختياري
الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:18 ص
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن شراء الكمامات على بطاقات التموين اختيارية وليست إجبارية، وتابع: "وهذا قولًا واحدًا"، لافتًا إلى أنه سيتم توريد أنواع مختلفة من الكمامات للصرف على البطاقات التموينية بما يتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة.
وأضاف "حسام الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجهة التي ستورد للوزارة الكمامات "شبة حكومية"، وتعمل على توريد هذه الكمامات إلى فرنسا، وهذا يؤكد أن مواصفات الكمامة صنعت وفق مقاييس عالمية، وتابع: "سعر الكمامة سيكون بـ8 جنيهات ونصف، وستكون صالحة حتى 50 غسلة"، مشددًا على أن الوزارة تريد رفع السعادة لدى المواطنين، من خلال توفير كل احتياجاتهم والتخفيضات على هذه الأسعار.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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