والد شهيد الشهامة بالستامونى نجلى قتل غدرا على يد 4 اشخاص تحت السن لدفاعه عن شرف شقيقته بعد معاكستها داخل منزلنا

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
كشف سعد السيد جاد تاجر أحذية ومقيم مدينة الستاموني بمحافظة الدقهلية "والد شهيد الشهامة" الذى لقى مصرعه على يد 4 بسبب معاكستهم لشقيقته أثناء تواجدها ببلاكونه منزلهم عن أن المتهمين تربصوا بنجله لمعاتبتهم على ذلك، ونشبت بينهم مشاجره، انتهت بأن والدته قامت بصفعه وطلبت منه الدخول للمنزل مرة آخرى قائلة "عيب إحنا جيران ومينفعش"، إلا انهم تربصوا بنجلى وقتلوه..

وقال والد شهيد الشهامة إلى أن نجلته شقيقة شهيد الشهامة متزوجة وتبلغ من العمر 23 عاما وكانت في زيارة لديهم وقام المتهمون بمعاكستها أثناء مرورها وعاتبهم نجله وعنفهم على فعلتهم.

وأكد والد الشهيد أن نجله قتل غدرا على يد 4 لا يمكن أن يوصفوا الا بالبلطجية وهم "اسلام ا ف"، "عبد الرحمن ط ا"، "رجب ع ش"، "احمد ص ا"، وجميعهم تحت سن ال 18سنة.

وكانت مدينة الستاموني في محافظة الدقهلية، قد شهدت مقتل طالب جامعي علي يد مجموعة من الأشخاص لدفاعة عن شرفه بعد معاكستهم لشقيقته.

وشيع الآلاف من أبناء مركز الستاموني في محافظة الدقهلية جثمان الشهيد إسلام سعد "شهيد الشهامة"، طالب بكلية حقوق جامعة المنصورة.

وبدأت الواقعة بمصرع الشاب، على يد ٤ أشخاص نشب بينهم مشاجرة علي إثر معاكستهم لشقيقته، حيث تربصوا له فى اليوم الثانى وطعنوه بالمطاوى والأسلحة البيضاء، طعنات نافذة أصابته فى قلبه ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته، وهو يدافع عن شرف أسرته.
لقي شاب مصرعه على يد 4 لأشخاص، بسبب دفاعه عن شقيقته بعدما قاما بمعاكستها، وذلك بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس، بوصول إسلام سعد ١٨ سنة، مصابًا بطعنات من سلاح أبيض، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن 4 شباب عاكسوا شقيقة المجني عليه، فقام بمعاتبتهما وحدثت مشادة كلامية بينهم، وعلى إثر ذلك ترصدا به وطعنوه بسلاح أبيض.


وتمكن رجال مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بقيادة المقدم أحمد الجندى رئيس المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة تحت السن القانوني "أحداث" تتراوح أعمارهم ما بين 16 و19 عاما والمتهمين بقتل شهيد الشهامة الطالب إسلام سعد بطعنة نافذة بالقلب..

والد شهيد الشهامة بالستامونى نجلى قتل غدرا على يد 4 اشخاص تحت السن لدفاعه عن شرف شقيقته بعد معاكستها داخل منزلنا
والد شهيد الشهامة بالستامونى نجلى قتل غدرا على يد 4 اشخاص تحت السن لدفاعه عن شرف شقيقته بعد معاكستها داخل منزلنا
والد شهيد الشهامة بالستامونى نجلى قتل غدرا على يد 4 اشخاص تحت السن لدفاعه عن شرف شقيقته بعد معاكستها داخل منزلنا
والد شهيد الشهامة بالستامونى نجلى قتل غدرا على يد 4 اشخاص تحت السن لدفاعه عن شرف شقيقته بعد معاكستها داخل منزلنا
والد شهيد الشهامة بالستامونى نجلى قتل غدرا على يد 4 اشخاص تحت السن لدفاعه عن شرف شقيقته بعد معاكستها داخل منزلنا
والد شهيد الشهامة بالستامونى نجلى قتل غدرا على يد 4 اشخاص تحت السن لدفاعه عن شرف شقيقته بعد معاكستها داخل منزلنا

أخبار تهمك

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 12 ساعة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 8 ساعات

فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تطورات جديدة بشأن عقوبة كهربا قبل عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

"أمور في غاية الخطورة".. رسائل السيسي خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:43 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

10:04 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

برشلونة يقرر الاستغناء عن نجم الفريق

12:03 ص

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً