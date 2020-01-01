والد شهيد الشهامة بالستامونى نجلى قتل غدرا على يد 4 اشخاص تحت السن لدفاعه عن شرف شقيقته بعد معاكستها داخل منزلنا

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كشف سعد السيد جاد تاجر أحذية ومقيم مدينة الستاموني بمحافظة الدقهلية "والد شهيد الشهامة" الذى لقى مصرعه على يد 4 بسبب معاكستهم لشقيقته أثناء تواجدها ببلاكونه منزلهم عن أن المتهمين تربصوا بنجله لمعاتبتهم على ذلك، ونشبت بينهم مشاجره، انتهت بأن والدته قامت بصفعه وطلبت منه الدخول للمنزل مرة آخرى قائلة "عيب إحنا جيران ومينفعش"، إلا انهم تربصوا بنجلى وقتلوه..



وقال والد شهيد الشهامة إلى أن نجلته شقيقة شهيد الشهامة متزوجة وتبلغ من العمر 23 عاما وكانت في زيارة لديهم وقام المتهمون بمعاكستها أثناء مرورها وعاتبهم نجله وعنفهم على فعلتهم.



وأكد والد الشهيد أن نجله قتل غدرا على يد 4 لا يمكن أن يوصفوا الا بالبلطجية وهم "اسلام ا ف"، "عبد الرحمن ط ا"، "رجب ع ش"، "احمد ص ا"، وجميعهم تحت سن ال 18سنة.



وكانت مدينة الستاموني في محافظة الدقهلية، قد شهدت مقتل طالب جامعي علي يد مجموعة من الأشخاص لدفاعة عن شرفه بعد معاكستهم لشقيقته.



وشيع الآلاف من أبناء مركز الستاموني في محافظة الدقهلية جثمان الشهيد إسلام سعد "شهيد الشهامة"، طالب بكلية حقوق جامعة المنصورة.



وبدأت الواقعة بمصرع الشاب، على يد ٤ أشخاص نشب بينهم مشاجرة علي إثر معاكستهم لشقيقته، حيث تربصوا له فى اليوم الثانى وطعنوه بالمطاوى والأسلحة البيضاء، طعنات نافذة أصابته فى قلبه ولقي مصرعه متأثرا بإصاباته، وهو يدافع عن شرف أسرته.

لقي شاب مصرعه على يد 4 لأشخاص، بسبب دفاعه عن شقيقته بعدما قاما بمعاكستها، وذلك بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس، بوصول إسلام سعد ١٨ سنة، مصابًا بطعنات من سلاح أبيض، وتم تحويله لمستشفى طوارئ المنصورة ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن 4 شباب عاكسوا شقيقة المجني عليه، فقام بمعاتبتهما وحدثت مشادة كلامية بينهم، وعلى إثر ذلك ترصدا به وطعنوه بسلاح أبيض.





وتمكن رجال مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بقيادة المقدم أحمد الجندى رئيس المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة تحت السن القانوني "أحداث" تتراوح أعمارهم ما بين 16 و19 عاما والمتهمين بقتل شهيد الشهامة الطالب إسلام سعد بطعنة نافذة بالقلب..



