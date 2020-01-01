قرار جديد بشأن عودة الدوري الارجنتيني

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
اقتربت الأرجنتين من حاجز الـ130 يوماً دون كرة قدم، حيث كانت آخر مباراة أقيمت على أراضيها هي تلك التي فاز بها سانتا في 3-1 على روساريو سنترال في بطولة كأس الدوري الممتاز، التي ألغيت.



ويجتمع رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيو ووزير الصحة جينيس غونزاليس غارسيا الأسبوع المقبل، لبحث إمكانية العودة للتدريبات، خاصة بالنسبة للفرق التي تخوض بطولات عالمية.



واستناداً إلى اللوائح الصحية المتبعة، فمن المحتمل استئناف النشاط الكروي في الأرجنتين قريبا جدا بعد توقف طويل للغاية.


يشار إلى أن وزارة الرياضة أعلنت في 17 مارس(آذار) الماضي، إلغاء جميع بطولات كرة القدم في الأرجنتين، وبعدها بثلاثة أيام قررت السلطات فرض حجر صحي وإجراءات تباعد اجتماعي إجبارية وقائية لا تزال معمولاً بها حتى الآن، ويفترض أن تنتهي في الثاني من أغسطس (آب) المقبل. 

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