خبير: مصر بها خزان مياه جوفية يمتد لـ3 دول (فيديو)

قال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، إن المياه الجوفية في الدلتا متجددة، وهي مستمدة من مياه نهر النيل، أما المياه الجوفية المتواجدة في الصحراء الغربية غير متجددة، وكل متر يستخدم لا يأتي مكانه، وهذه المياه تستخدم من آلاف السنوات.





وتابع "الشراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من سيزرع المليون"، مساء الخميس، أن الواحات هي منخفضات في الصحراء، ولذلك تتواجد فيها المياه لأنها قريبة من خزانات المياه الجوفية، وبسبب الاستعمال الخاطئ لهذه المياه انخفض المنسوب لأكثر من 30 مترًا.





وأشار إلى أن مصر بها خزان مياه جوفية على أعماق تصل لـ 1000 متر، وهذا الخزان ممتد إلى السودان وتشاد وليبيا، واستخدام هذه المياه يجب أن يكون بحرص شديد، لأن سحب المياه بصورة أكبر يعني استخراج مياه بها نسبة ملوحة أكبر.





ولفت إلى أن مصر تزرع 9 ملايين فدان، ولا يمكن الاعتماد في زراعة هذه الرقعة على المياه الجوفية، مشيرًا إلى أن هناك المياه الجوفية في عرب المنيا مالحة ولا يمكن أن تشرب وغير صالحة للزراعة.





قال طاهر محمد حسن، استشاري باليونسكو وخبير المياه الجوفية، إن مشروع المليون ونصف فدان حتمي ولا بد منه، وبالعلم نستطيع تنفيذ ذلك المشروع، لافتًا إلى أن الموارد الطبيعية المائية مستغلة بنسبة 95% بجميع دول العالم، وحل المشكلة يأتي بالتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن بعض التقرير أكدت أن المياه الجوفية توفر حوالى 90% من الموارد المتاحة للمراحل المشروع.



