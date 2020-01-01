البورصة الأمريكية تتراجع بالختام بقيادة سهمي آبل ومايكروسوفت

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
تراجعت البورصة الأمريكية في نهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي هبط بضغم من سهمي آبل ومايكروسوفت بإنخفاضهم بنحو 4 بالمائة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وجاء أداء "وول ستريت" مع إعلان نتائج أعمال متباينة، حيث تراجعت إيرادات "تويتر" بنحو 19 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين سجلت "مايكروسوفت" إيرادات بأكثر من التوقعات.

كما حققت "تسلا" أرباحاً للربع الرابع على التوالي، بينما سجلت "أمريكان إيرلاينز" خسائر فصلية بأكثر من ملياري دولار مع تراجع الطلب على السفر بسبب الوباء.

ومن ناحية أخري، يواصل أعضاء الكونجرس الأمريكي دراسة الحزمة التحفيزية الجديدة لدعم الاقتصاد مع استمرار الارتفاع القوي في إصابات الوباء.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 353 نقطة تقريبا ليسجل 26652.3 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3235.6 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 2.3 بالمائة إلى 10461.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 94.819

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