بعد أسبوع.. وليد الأدهم في 6 أكتوبر للانتهاء من "سواح"

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
بدء الممثل الشاب وليد محمود، الشهير بـ وليد الأدهم، تصوير أولى مشاهده في فيلمه الروائي القصير "سواح"، بمنطقة 6 أكتوبر أمس، ويستمر التصوير هناك لمدة أسبوع لينتقل بعدها فريق العمل إلى مدينة الإسكندرية. 

ومن جانبه أعرب وليد الأدهم، عن سعادته بتجسيده شخصية مخرج إعلانات شهير داخل الفيلم يقوم بتصوير عروض الأزياء الشهيرة وخلال عمله يتورط في قضية تقلب الأحداث رأسًا على عقب، ومن المقرر أن يشارك بهذا الفيلم في عدد من المهرجانات السينمائية.
 
مؤكدًا أن فيلم "سواح" يتناول عدد من القضايا الهامة داخل المجتمع، وهو من تأليف ورشة كتابة يشرف عليها الكاتب أحمد بهنسي، ومن إخراج أحمد سعيد، وبطولة ياسمين سمير، وريهام سامح، محمد زغبي، بالإضافة إلى عدد من أبناء أكاديمية الفنون.

يذكر أن وليد الأدهم اقتحم عالم التمثيل بفيلم قصير بعنوان "مؤقت"، ثم مشاركته في فيلم أخر بعنوان "زهور الواحة" وهو من تأليف   حاتم يسرى، ومن إخراج أحمد الحكيم، وبطولة عدد من الوجوه الشابة منهم نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام احمد، سمر موسى، كما شارك في عدد من الإعلانات لعلامات تجارية مختلفة.

أخبار تهمك

17 تجربة سريرية.. تعرف على عدد لقاحات كورونا في مصر والجرعات المتوفرة

منذ 36 دقيقة

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من الأهلي على إصابة نجم الفريق بكورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 11 ساعة

فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

منذ ساعة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم الجدل حول إلغاء ودية سموحة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

09:00 م

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً