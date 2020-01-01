شاهد.. الحلقة الأولى من برنامج "اللي في قلبي على يوتيوبي" لكريم كوجاك

بدأ الإعلامي كريم كوجاك، بتقديم أولى حلقات برنامجه "اللي في قلبي على يوتيوبي"، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتحدث "كوجاك"، في الحلقة الأولى من برنامجه "اللي في قلبي على يوتيوبي"، عن الصين وأزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت الصين بها، وقدم "كوجاك" الحلقة ببعض التعليقات الفكاهية والمضحكة على أكل الصين للصرصار والنمل والحشرات.

وأضاف كريم كوجاك في حلقة كوميدية باسم "طالما ورتنا أيام طين يبقا لازم نشوف صرفة في الصين"، عدد من الفيديوهات الساخرة التي تعلق على أكل الصين العجيب الذي أدى إلى وجود فيروس كورونا المستجد قائلا: "طول عمرنا بنقابل بعض بالأحضان..كان مترو الأنفاق بيساعنا كلنا".

وكان الفنان كريم كوجاك قد طرح سابقا برومو برنامجه "اللي في قلبي على يوتيوبي"، والذي من المقرر طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من إخراج شريف أحمد سمير، ومدير التصوير عمرو أحمد سمير.