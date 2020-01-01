لبنان تسجل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الخميس، تسجيل 156 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 132 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و24 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع عدد الإصابات إلى 3260.





وأفادت صحة لبنان، بأنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء 5680 فحص "PCR" الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1619 , فيما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 43.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 15,501 مليون إصابة، بينهم أكثر من 632 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,428 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.