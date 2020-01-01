خبير مائي: مصر تمتلك أهم وأكبر خزان مياه جوفية (فيديو)

قال الدكتور أسامة سلام، أستاذ المياه الجوفية بالمركز القومي لبحوث المياه، إن المياه الجوفية لا تتواجد في خزانات تحت الأرض بالمعنى المتعارف عليه، مثلما يعتقد غير المتخصصين، ولكنها تتواجد بين حبيبات الرمال، مشيرًا إلى أن مصر بها 5 أنواع من خزانات المياه الجوفية، مثل الخزانات الساحلية وتتواجد على ساحلي البحر الأحمر، والمتوسط وهي خزانات غير منتجة، ولا يمكن الاعتماد عليها.









وتابع "سلام"، خلال كلمة لبرنامج "من سيزرع المليون"، مساء الخميس، أن أهم حزام مياه جوفية في مصر يسمى بخزان وادي النيل والدلتا، ويسير تحت وادي النيل من بحيرة ناصر حتى الدلتا، والمياه في هذا الخزان تعتمد في الأساس على نهر النيل، وتستخدم مصر ما يقرب من 6 مليار متر مكعب من هذا الخزان.





ولفت إلى أن هناك خزان يسمى بالحجر الجيري ويوجد في شمال مصر، وتغذيته تعتمد على الأمطار ونهر النيل، وإمكانياته قليلة، أما الخزان الرابع فيتواجد في منخفض القطارة، أما خزان الحجر الرملي النوبي فيتواجد في مصر وليبيا وتشاد، والسودان، ولا يتجدد على وجه الإطلاق، واستخراج المياه منه أمر غير اقتصادي على الإطلاق.









هذا، وقال طاهر محمد حسن، استشاري باليونسكو وخبير المياه الجوفية، إن مشروع المليون ونصف فدان حتمي ولا بد منه، وبالعلم نستطيع تنفيذ ذلك المشروع، لافتًا إلى أن الموارد الطبيعية المائية مستغلة بنسبة 95% بجميع دول العالم، وحل المشكلة يأتي بالتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن بعض التقرير أكدت أن المياه الجوفية توفر حوالى 90% من الموارد المتاحة للمراحل المشروع.



