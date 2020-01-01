أسعار النفط تتراجع في نهاية التعاملات

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:07 م
أسعار النفط
أسعار النفط
هبطت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع خسائر الأسهم الأمريكية خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية ونتائج أعمال فصلية بالإضافة إلى استمرار مخاوف الفيروس والتوترات بين واشنطن وبكين.

ويضر تزايد حالات الإصابة بالوباء العالمي "كوفيد-19" بالنشاط الاقتصادي في كافة بقاع العالم، الأمر الذي يضغط على استهلاك الوقود.

وكانت مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي بعكس التوقعات التي كانت تشير للهبوط، كما أن إنتاج الخام الأمريكي شهد زيادة 100 ألف برميل يومياً.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر سبتمبر  بنحو 2 بالمائة ليصل إلى 41.07 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 2.1 بالمائة مسجلاً 43.37 دولار للبرميل.

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