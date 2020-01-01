سان جيرمان يفقد ثنائي الفريق في نهائي كأس فرنسا

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، غياب الثنائي خوان برنات وعبدو ديالو عن مواجهة سانت إتيان في المباراة النهائية لكأس فرنسا لكرة القدم، والتي تقام غدا الجمعة.

وقال توخيل في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي لناديه، اليوم الخميس: "خوان برنات وعبدو ديالو فقط لن يكونا معنا، أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام في المران اليوم، هذا يعني أن الجميع بإمكانه المشاركة".

وتحدث المدرب الألماني عن نجم الفريق البرازيلي نيمار حيث قال: "لقد عاد مجددا بروح عالية، هذا ليس مفاجئا، نيمار تأقلم بسرعة مع التدريبات واستعاد مهاراته بسرعة".

وأضاف: " اللعب أمر هام جدا بالنسبة له، لذلك منحناه دقائق عديدة بقدر الإمكان في المباريات الودية، أتمنى أن يكون متواجدا في الملعب، لأنه فعال جدا في الوقت الحالي".

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