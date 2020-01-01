بعد مطاردة أمنية.. سقوط أحد أباطرة "الكيف" في الحوامدية

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:02 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
على خُطي فيلم إبراهيم الأبيض، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على تاجر مخدرات، عقب مطاردة أمنية، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم الحوامدية، بتمكن قوة أمنية من القبض على تاجر مخدرات عقب مطاردة أمنية، بنطاق القسم.

تحريات العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، كشفت أنه أثناء مرور النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له، بمنطقة عرب الساحة، شاهد أحد تجار الكيف، حال بيعه المخدرات بالمنطقة، ولدي مشاهدته القوة الأمنية فر هاربا، ولاحقته القوة، وتمكنت من القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اقرأ أيضا...

كشفت تحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات العثور على جثة مجهولة داخل "شوال"، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر، إذ تبين أن صديقه وراء ارتكاب الواقعة، وقتله لسرقة سيارته.

وبينت التحقيقات أن المتهم اتصل بصديقه يوم الجريمه، وطلب منه الحضور لمسكنه بزعم نقل بضائع بسيارته إلى محافظة الإسكندرية، لدي حضوره استدرجه إلى داخل الجراج سكنه وتعدي عليه بالضرب على رأسه بماسورة حديدية محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ووضعه داخل "شوال" وتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها، بالمنطقة الصناعية، ثم باع السيارة بعد ذلك لمقاول.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، بالعثور على جثة مجهولة لذكر، ثلاثيني العمر، ومصاب بجروح قطعية بالرأس وكدمات بالجسم.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت جهود فريق البحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام إلى أن المجني عليه سائق، وأن صديقه وراء ارتكاب الجريمة لسرقة سيارته.

وأعد العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، مأمورية، وتمكنت القوة من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، كما أرشد عن مكان بيع السيارة، لدي مقاول، والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطاردة أمنية مخدرات النيابة الحوامدية

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان مهم من مجلس الوزراء بشأن صلاة عيد الأضحى

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يفاجئ الجميع بشأن عودة أزارو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأرصاد تحذر : موجة حارة تضرب البلاد غدا

منذ حوالي 9 ساعات

لا ينتهي بعد الشفاء.. المصل واللقاح يكشف متلازمة بعد التعافي من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

17 تجربة سريرية.. تعرف على عدد لقاحات كورونا في مصر والجرعات المتوفرة

منذ 36 دقيقة

الأهلي يحسم الجدل حول إلغاء ودية سموحة

منذ ساعة الا ربع

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مبروك عطية يفجر مفاجأة عن مرتكبي عملية بئر العبد

منذ يومين

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الأهلي على إصابة نجم الفريق بكورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

الهلال السعودي يُخطط لضم «أخطبوط» الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب تواصل القفز فى التعاملات المسائية.. وعيار 21 يتخطي الـ 840 جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة "الكيف" في الحوامدية

انتداب "الطب الشرعي" لفحص جثة سيدة وعشيقها بالعمرانية

بعد 9 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة أهالي أكتوبر

بـ"5 آلاف قرص مخدر وحشيش".. سقوط 36 "ديلر" بالجيزة

"كوكتيل مخدرات".. سقوط عصابة الكيف في أوسيم

بـ"2 كيلو حشيش".. سقوط أحد العناصر الإجرامية في الصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 668 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:43 م

بعد الموافقة على إرسال قوات لليبيا..تركيا: لا نريد حربًا مع مصر

05:00 م

عرض إماراتي ضخم يُهدد بقاء نجم الأهلي مع الفريق

09:00 م

أخبار مبشرة من وزارة التعليم عن نتيجة الشهادة الثانوية

08:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً