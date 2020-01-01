بسمة وهبة: كفاية طبطبة.. مصر تتعرض لأكبر حرب ومؤامرة

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علقت الإعلامية بسمة وهبة، على فيديوهات الإخوان المضروبة، قائلة: "كفاية ملاوعة وكفاية طبطبة وكفاية تجميل للمصطلحات اللبد تتعرض لأكبر حرب ومؤامرة من سنوات طويلة شوية بالإرهاب والتشيك والسخرية والتحريض والأخبار المكذوبة، والحرب الأكبر التي ينفق عليها ملايين الدولارات هي حرب فبركة الفيديوهات".



وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن: "الإخوان ينفقون الملايين عشان يكرهوك في بلدك.. إنهم يكرهون مصر ومنهجهم إما الحكم أو الحرق، لكن بعينكم، وكل الاعيبكم مكشوفة، وسنفضح فيديوهاتكم وسنرد على غلكم وحقدكم بفيديوهات حقيقية من أرض الواقع لإنجازات ومشروعات كبيرة وجودها على أرض مصر يوجعكم، لأنكم كنتم عاوزينها خراب، ردنا من أرض الواقع ".





وأوضحت أن: "الإخوان لسه مكملين في نفس لعبتهم القذرة، فهم جماعة فاشلة، وسلاحها الوحيد الشائعات والفبركة، وهذه الجماعة لاتعرف شيء عن الحرب والخصومة بشرف، وسلاحهم لضرب مصر الآن هو الفبركة".





أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب وإثارة الفوضى في البلاد، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.



وأوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية نجحت في كشف خلية إخوانية تعمل على إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة تتضمن أخبارًا مغلوطة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد ومؤسسات الدولة المصرية وترويجها عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الإخوانية التي تبث من خارج البلاد.





وبيَّن المرصد أن ما جاء في بيان وزارة الداخلية من قيام تلك الخلية الإرهابية بالعمل على إنتاج فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلي المصري بهدف إثارة الشائعات من خلال إنتاج تقارير وبرامج إعلامية مفبركة، يؤكد نهج الجماعة الإرهابية في التحريض على إثارة الفوضى فيما يعرف بـ "الإرهاب الإلكتروني".



وأضاف المرصد أن الجماعة الإرهابية -عبر أذرعها الإعلامية في الخارج- تقوم بالدعوة إلى إثارة الشغب وتزييف وعي مشاهديها، وبث الأكاذيب التي تسعى إلى النَّيْل من جهود مؤسسات الدولة المصرية، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد ارتباط ذلك التنظيم بالأجندات الخارجية المعادية للدولة المصرية.





ودعا المرصد إلى ضرورة التكاتف وتقوية اللُّحمة الوطنية لحماية مقدرات الوطن والحفاظ على مكتسبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الدولة الوطنية، وعدم تصديق دعوات الضلال والإفساد في البلاد، والرد على تلك الدعوات الهدامة بالمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية وإيصال المواطن لصوته عبر صناديق الاقتراع.