الأهلي يحسم الجدل حول إلغاء ودية سموحة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن إمكانية تأجيل مواجهة سموحة الودية المقرر بها غدًا.

وترددت أنباء قوية عن تأجيل مباراة الأهلي وسموحة بسبب إصابة حمدي فتحي متوسط ميدان الأهلي بفيروس كورونا.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن مباراة سموحة الودية ستلعب في ميعادها ولن تؤجل.

وأضاف مدير الكرة بفريق الأهلي بأن ما يتردد عن تأجيلها غير صحيح والمباراة ستلعب في ميعادها دون تأجيل.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.


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