17 تجربة سريرية.. تعرف على عدد لقاحات كورونا في مصر والجرعات المتوفرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام بتوفير اللقاحات لفيروس كورونا عند إنتاجها من الشركات العالمية، قائلا "لدينا تكليف من الرئيس بتوفير هذه اللقاحات، عقدنا اجتماعات دورية مع وزيري التعليم العالي والصحة بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس الهيئة المصرية للدواء".





وتلقى مدبولي تقرير من اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، استعرض مدبولي جهود الهيئة في متابعة إنتاج لقاحات فيروس كورونا، والتي تقوم بها الشركات حول العالم، لكن كم عدد اللقاحات التي تعمل الحكومة على توفيرها.





30 مليون جرعة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التحالف الدولي للقاحات عقد اجتماع لتوفير جرعات من دواء فيروس كورونا المستجد، كما أن التحالف يستهدف توفير 2 مليار جرعة حتى ديسمبر 2020، كما أنه سيتم توفير 20% من نسبة تعداد كل دولة لعلاج الاطقم الطبي وكبار السن.





أضافت وزيرة الصحة في بيان لمجلس الوزراء، أنَّه تم تقديم اقتراح للدول غير القادرة للاقتراض من البنك الدولي، على أن تتمثل الفائدة في توفير التطعيم بسعر أقل من خلال الاتحاد، ويتم إبلاغ الدول بمخططات التوريد عقب توقيع العقود مع الشركة.





كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه يوجد 17 تجربة سريرية على لقاحات ضد فيروس كورونا منها لقاح جامعة أكسفورد، كما أن مصر تعاقدت للحصول على 30 مليون جرعة من اللقاح، وهناك تواصل مع الجهات التي تنتج لقاحات من أجل حصول مصر على حصتها في البقاحات.





وأضاف حسني، أنه في نهاية عام 2020 يكون هناك لقاح لفيروس كورونا، وهذا يعد إنجازا علمي كبيرا لأنه كان من المستحيل الوصول للقاح بفيروس في المدة الصغيرة، كما تعاقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على أن تكون مصر أحد الدول المنتجة لهذا اللقاح.





3 شركات

أعلنت اللجنة العلمية لبرتوكولات علاج كورونا بوزارة الصحة، أن هناك 3 شركات أدوية حصلت على موافقة لصناعة دواء فافيبرافيرا لعلاج فيروس كورونا المستجد، كما تنتج أحد الشركات المصرية دواء ريمديسفير لأكثر من 127 دولة فى العالم.





وتابعت اللجنة،" حصلت مصر والهند وباكستان على حقوق صناعة دواء الريمديسفير، "الريمديسفير يستغل لعلاج الحالات الحرجة، كما أن أفيجان او فافيبرافيرا علاج اليابانى ويستعمل فى روسيا واليابان والصين لعلاج كورونا".





لقاح أكسفورد

كشفت اللجنة العليا لبروتوكولات علاج كورونا، أن هناك اتفاقيات مع شركة لقاح أكسفورد لتخصيص جزء من الإنتاج إلى مصر، وعلى أن يكون متوفر فى السوق في ديسمبر القادم أو مع مطلع العام المقبل "معروف أن التصنيع يحتاج لوقت طويل مثل الريمديسفير".





بدأت شركات الأدوية تصنيع عقار "أنفيزيرام" الذى يحتوى على المادة "فافيبيرافير" ويحمل الاسم "أفيجان" فى اليابان، وهو دواء مضاد للفيروسات قامت به شركة "فوجيفيلم" اليابانية وأثبتت التجارب السريرية فى عدد من الدول بعد نجاح الدواء فى السيطرة على الفيروس.





10 تجارب سريرية

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، هناك 17 تجارب سريرية على أدوية لفيروس كورونا، كما أن العلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا حقق نتائج مذهلة، وهناك حالات كثيرة شفيت.





أضاف الدكتور على المغراوى، المتحدث باسم هيئة الدواء، أن تصرفات بعض المواطنين هى سبب نقص الأدوية بالصيدليات، حيث تسعى الهيئة لتوفير كل الأدوية وعندما يتم الإعلان عن علاج لفيروس كورونا سيحاول بعض المواطنين شرائه بكثافة وتخزينه.



