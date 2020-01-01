خاص - عبد الحفيظ يكشف أخر تطورات تجديد تعاقد مروان محسن

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:36 م
مروان محسن
مروان محسن
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد تجديد النادي لتعاقده مع مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن تجديد النادي لعقده مع مروان محسن خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف مدير الكرة بأنه تم الاتفاق على أمور كثيرة في التعاقد الجديد، وسيتم الإعلان عن التجديد قريبا جدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة الودية غدًا الجمعة في إطار التحضير لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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