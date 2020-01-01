الولايات المتحدة: هناك قمر روسي أطلق سلاح غامض في الفضاء

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
أعلن قائد القوات الفضائية الأمريكية، الجنرال جون ريموند، أن بلاده معها أدلة تثبت أن روسيا قامت الأسبوع الماضي باختبار سلاح مضاد للأقمار الصناعية انطلاقا من الفضاء.

وأوضح ريموند، إن القمر الصناعي الروسي Cosmos 2543، الذي يُزعم أنه تم رصده وهو يتعقب قمر مخابرات أمريكية في وقت سابق من هذه السنة، أطلق نوعا غير معروف من المقذوفات في المدار، حسبما جاء بموقع "بيزنس إنسايدر".

وأضاف: "نحن نرى أن هذا السلوك غير اعتيادي ومزعج، كما أن من شأنه إحداث وضع خطير في الفضاء"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها بهذا الشأن للسلطات الروسية.

وأشارت قيادة القوات الفضائية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إلى أن "الاختبار الروسي المضاد للأقمار الصناعية بدا مشابها لاختبار مقلق أجري سنة 2017".

من جهته، أكد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الفضائية، ستيفن كيتاي، أن قمرا صناعيا روسيا أطلق قمرا آخر أصغر حجما، وهذا الأخير أطلق مقذوفة "يبدو سلوكها مقلقا".

يذكر أن قيادة القوات الفضائية الأمريكية، أعلنت في فبراير المنصرم أن السلطات الأمريكية قلقة من "ملاحقة" قمرين روسيين لقمر تابع للمخابرات الأمريكية.

وكان الجنرال أندريه لاناتا، قائد القوات الاستراتيجية للناتو، قال إن الغرب معرض للخطر في الفضاء، لأن الأقمار الصناعية الروسية والصينية تجري مناورات على مقربة من أقماره.

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