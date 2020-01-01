أحمد عز وهند صبري معا في "هجمة مرتدة" بعد ١٩ عاما من مذكرات مراهقة

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وضح الفنان أحمد عز، عن تعاونه مرة ثانية مع الفنانة هند صبري، بعد مرور ١٩ عاما من فيلم مذكرات مراهقة، وذلك في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة"، وبعد ظهورها كضيف شرف في دور بارز لها في فيلم "الممر" الذي شارك في بطولته الفنان أحمد عز.







وصرح عز عن البدأ في تصوير المسلسل يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عبر مداخلة هاتفية لبرنامج اتفقنا مع الإعلامية مريم أمين على محطة راديو نجوم أف أم، وفي تصريحات خاصة لإحدى الصحف المصرية قائلا:" اته يصور حاليا داخل مدينة السينما عدد من المشاهد الداخلي بمشاركة هند صبري".





والجدير بالذكر أن مسلسل نجمة مرتدة يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في المسلسل عدد من نجوم الفن منهم أحمد عز، هند، صبري صلاح عبدالله وماجدة ذكي، هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور، إخراج أحمد علاء الديب، ومساعد مخرج أحمد أنور، تأليف باهر دويدار