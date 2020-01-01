فرج عامر يحسم مصير ودية الأهلي وسموحة بعد إصابة حمدي فتحي بكورونا

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:32 م
فرج عامر
فرج عامر
كشف فرج عامر رئيس نادس سموحة حقيقة تأجيل لقاء الأهلي أمام الفريق السكندري بعد إعلان إصابة حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بفيروس كورونا.

واكد فرج عامر على أن مباراة الأهلي الودية في موعدها المحدد لها ولا نية لتأجيل المباراة لأن إصابة حمدي فتحي لن تمنع اللاعبين من خوض اللقاء.

وكان حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا بعدما أرسلت اللجنة الطبية باتحاد الكرة نتيجة عينة اللاعب للنادي، والتي جاءت إيجابية.

وقام اللاعب بإجراء مسحة طبية جديدة بمعرفة النادي ولباقي اللاعبين بصفوف الفريق لاكتشاف الحالات المخالطة.

وسيواجه الأهلي نظيره سموحة يوم غد الجمعة ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمباراة الوداد المغربي بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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